Avec les succès de Mads Pedersen sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne et de Jasper Stuyven sur Milan-Sanremo, et pas moins de sept victoires lors du premier mois de compétition, l’équipe Trek-Segafredo a démarré la saison 2021 en fanfare. Mais, depuis lors, c’est la panne sèche. Le reste des classiques n’a pas apporté les résultats escomptés (hormis la 4e place de Stuyven sur le Tour des Flandres) et l’équipe américaine n’a levé les bras qu’à trois reprises depuis le week-end de Milan-Sanremo à la mi-mars.