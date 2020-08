Jens Debusschere est l'un des 17 Belges présent sur ce Tour de France. L'ancien champion de Belgiquene nourrit aucune ambition personnelle lors de cette Grande Boucle où il se mettra intégralement au service de son leader Bryan Coquard : "Je suis son poisson-pilote donc c'est moi qui doit l'emmener le mieux possible dans la dernière ligne droite", précise le Belge.

Ancien sprinteur chez Lotto notamment, Debusschere est donc devenu équipier et a rangé ses ambitions personnelles au placard : "J'ai eu mon temps. J'ai remporté quelques belles victoires dans ma carrière mais désormais je ne pourrais plus faire de top 5 sur le Tour de France. Avec Bryan Coquard, on possède l'un des meilleurs sprinteurs du monde, donc c'est normal que je travaille pour lui."

L'ancien vainqueur du GP de Wallonie va pouvoir aider son sprinteur à remporter une première victoire d'étape sur le Tour de France ce lundi entre Nice et Sisteron.