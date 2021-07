Avec cinq victoires conquises sur les 21 étapes de cette Grande Boucle et quatre prix de la combativité (Theuns, Van Moer, Van Avermaet et Van Aert), les coureurs belges ont été particulièrement en vue sur cette Grande Boucle. Observateur particulièrement attentif de ce Tour 2021, Johan Museeuw a convoqué les 22 coureurs belges au départ de Brest pour la remise des bulletins.

Van Aert 10 "Si je pouvais donner un 11 ou même un 12 à Wout, je le ferais, mais 10 c’est le maximum (rires). On l’a déjà dit mais son éclectisme est absolument exceptionnel. C’est à mon sens le coureur le plus polyvalent du peloton actuel. Personne d’autre n’est capable de gagner des choses aussi différentes qu’une étape de montagne comme celle du Ventoux, un chrono et le sprint massif le plus prestigieux sur la plus grande course du monde. On doit mesurer la chance que nous avons de compter un tel champion en Belgique. Il est absolument hors norme."