Le plus grand nombre de victoires d’étape

C’est un duo Belgo-britannique qui détient le record du nombre de victoires sur le Tour de France: Eddy Merckx et Mark Cavendish. Le record du Cannibale semblait impossible à atteindre voici encore quelques années. Après trois abandons en 2016, 2017 et 2018 et la faillite de son équipe Dimension Data, Cavendish avait failli devoir prendre sa retraite. Finalement recruté par l’équipe de Deceuninck Quick-Step, il est revenu de nulle part. Il s’est imposé sur quatre étapes du Tour en 2021 et a gagné le maillot vert, rejoignant donc Eddy Merckx au rang des plus grands vainqueurs d’étapes sur le Tour.

Le plus grand nombre de victoires finales sur le Tour

Quatre coureurs partagent le plus grand nombre de victoires finales sur le Tour de France. Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil et Miguel Hindurain. Le premier à avoir remporté cinq fois la Grande Boucle est Jacques Anquetil, entre 1957 et 1964. Juste après, c’est Eddy Merckx qui a atteint le record, entre 1969 et 1974.

Miguel Hindurain est le seul à avoir gagné cinq fois d’affilée, entre 1991 et 1995.

Derrière le quatuor, un seul cycliste a gagné quatre fois: Christopher Froome.



Le plus de jours avec le maillot jaune

Ici, aucun suspense. C’est Eddy Merckx qui a porté le plus souvent le maillot jaune. 111 fois exactement, demi-étapes comprises. C’est 32 jours de plus que son plus proche poursuivant, Bernard Hinault, qui lui a porté le maillot jaune pendant 79 étapes.

Dans le peloton actuel, c’est Chris Froome (Israël - Premier tech) qui a le plus porté le maillot jaune, pendant 59 étapes.

Le pays qui compte le plus de vainqueurs

Sans surprise, c’est la France qui compte le plus de victoires finales au Tour de France. Jacques Anquetil et Bernard Hinault y sont pour beaucoup, puisqu’ils ont tous les deux gagné le Tour de France à cinq reprises.

La Belgique est le deuxième pays avec le plus de victoires finales: 18, dont 5 pour Eddy Merckx. La dernière victoire belge remonte par contre déjà à 1976, avec Lucien Van Impe.

Le vainqueur le plus âgé et le vainqueur le plus jeune

Tadej Pogacar, double vainqueur en titre du Tour de France, avait seulement 22 ans lorsqu’il a remporté la Grande Boucle, en 2020. Mais il est loin d’être le plus jeune à l’avoir gagné.

En effet, Henri Cornet, en 1904, n’avait que 20 ans lorsqu’il a gagné son seul Tour de France. A l’inverse, Firmin Lambot avait 36 ans, quand il a triomphé en 1922.



Le plus grand nombre de participations

On refait un grand bond en avant dans le temps pour souligner que c’est Sylvain Chavanel qui a le plus de fois débuté la Grande Boucle. Il a en effet participé à 18 Tours de France, entre 2001 et 2018