Le Slovène a gagné la 4e étape mais surtout, il a laissé le maillot jaune sur les épaules de Julian Alaphilippe.

Beaucoup pensaient que l'échappée matinale allait pouvoir se disputer la victoire à Orcières-Merlette au terme d'une étape courte (160 kilomètres) et jugée au sommet d'une ascension finale de 7,1 km à 6,7% de moyenne.

Mais dès les premiers kilomètres, on a vu que l'équipe Deceuninck-Quick Step allait contrôler la course toute la journée avec la ferme intention, non seulement de garder le maillot jaune pour Julian Alaphilippe mais également de l'emmener sur une voie royale pour décrocher un second succès d'étape.

C'était sans compter sur Primoz Roglic, beaucoup plus costaud que tous ses concurrents dans les 500 derniers mètres de l'étape. Le Slovène a ainsi gagné l'étape, de quoi lui donner un surplus de confiance s'il en avait besoin mais surtout de grappiller quelques secondes sur le maillot jaune. Sans pour autant prendre le leadership. Ce qui n'était pas dans son intérêt.

