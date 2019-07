Julian Alaphilippe a prolongé son règne en jaune. Le Français va désormais s’accrocher avec l’espoir d’être leader du classement général le plus longtemps possible. "J’ai passé une bonne journée", reconnaissait le numéro 1 mondial. "Après la mise en route des premiers kilomètres, j’ai retrouvé le bon rythme. Mardi, durant la journée de repos, j’ai roulé le moins possible car cette étape plate ne présentait pas de difficultés. Si cela avait été une étape de montagne aujourd’hui, j’aurais certainement plus roulé, mais, là, j’ai préféré récupérer."

Dans la finale, une fois encore, le Français s’est pourtant porté aux avant-postes du peloton. "Je sais ce qui m’attend", disait encore le coureur de Deceuninck-Quick Step. "Je vais devoir me battre ces prochains jours. Je donne tout, je n’ai pas changé mon plan, j’aime courir, de toute façon, j’aime rester devant, je le faisais pour le maillot et pour aider Elia Viviani. Quitte à frotter comme des cinglés au milieu du peloton, je préfère aider les copains."

Le maillot jaune ne fait pas de prévisions avant l’étape de ce jeudi et l’arrivée à Bagnères-de-Bigorre. "Je prends jour après jour. Cela va batailler pour être devant pour être dans l’échappée. Je connais l’étape; je sais ce qui attend : ce ne sera pas facile", continuait-il. "J’aborde les Pyrénées avec impatience; je m’attends à des attaques. En fait, je m’attends à tout, au pire comme au meilleur. Je suis très motivé pour tout donner. Pour l’instant, je suis sur le mode défensif, j’ai déjà beaucoup donné, mais ce sont les jambes qui vont décider. Comme tout le monde, je suis fatigué, d’autant que j’ai toutes les obligations du maillot jaune. Je perds ma voix, pourtant je n’ai pas été en discothèque."