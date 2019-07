Julian Alaphilippe a vécu une journée qu’il n’est pas près d’oublier, ce mardi, sur les routes de la Marne, de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. "C’est difficile de décrire cela", concède le maillot jaune. "Je n’ai jamais été autant encouragé de ma vie, j’ai dû entendre mon prénom toutes les dix secondes. Quelle journée formidable, je n’avais jamais ressenti autant de soutien et d’amour du public."

À la suite des deux succès des Jumbo-Visma, en ouverture du Tour, ce sont les Deceuninck-Quick Step qui ont pris le relais. "Nous connaissons un début de Tour exceptionnel", poursuit le Français dont on dit qu’il court à l’ancienne, ce qu’Alaphilippe confirme. "Je n’aime pas ce cyclisme où il faut calculer, je cours comme on le faisait dans les années septante, quatre-vingt. Lundi, je suis allé chercher la victoire et le maillot à la pédale, sans calculer. Mais si j’avais visé le classement général, je serais resté au chaud dans le peloton et j’aurais attaqué aux 200 mètres, avec mon punch. Je veux marquer l’histoire de mon sport, par ma manière de courir, mais aussi par mes résultats."

Après une journée relativement tranquille pour lui, Julian Alaphilippe s’attend à tout autre chose en direction de Colmar. "On verra, mais c’est sûr, on va défendre le maillot", avoue-t-il. "Initialement, la 5e étape à Colmar aurait été idéale pour moi avec un tracé athlétique. Je l’avais pointée, maintenant, ce sera impossible d’attaquer. Je m’attends à deux scénarios, soit un petit groupe finira au sprint, soit des attaquants pas dangereux au classement vont au bout."