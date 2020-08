J’ai 33 ans, quatre enfants à la maison, mais je suis toujours capable de m’imposer sur la plus grande course du monde…” Au-delà de la stature de colosse et du sourire carnassier qui lui donnent parfois des allures patibulaires, Alexander Kristoff possède aussi un réel sens de l’humour en plus d’une véritable gentillesse. Vainqueur surprise d’une première étape sur laquelle personne ne l’attendait vraiment, le Norvégien ne s’offusquait aucunement de l’étonnement qu’il suscita au bout de la Promenade des Anglais.