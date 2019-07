Thibaut Pinot et les hautes températures n'ont jamais fait très bon ménage. Le leader de la Groupama-FDJ a régulièrement vu ses ambitions se briser à cause des degrés des cols et des degrés de température qui le font souffrir, encore plus que que les autres favoris du Tour.





Le plan canicule étant actuellement en marche en France, on peut se dire que l'étiquette de favori n'est peut-être finalement pas à la bonne place lorsque l'on cite Thibaut Pinot. Et bien détrompez-vous! Pour ne plus subir les déconvenues de ces dernières saisons, le grimpeur a suivi un plan savamment concocté par son équipe comme l'annonce le quotidien sportif L'Equipe. Son outil principal de travail ? Un sauna, tout simplement.





En effet, pour mieux se préparer aux conditions caniculaires, comme le Tour de France en attend ces prochains jours, le dernier vainqueur du Tour de Lombardie s'est fait installer l'an dernier un sauna à son domicile sur les consignes de son staff. "Il fait du home-trainer puis il entre dans son sauna, après avoir roulé en intensité modérée", indique Frédéric Grappe, le directeur du pôle performance de la Groupama-FDJ.





On saura dès samedi si le sauna était la pièce manquante pour que le Français puisse remporter le Tour de sa vie.