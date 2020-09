Les voix féminines s’invitent de plus en plus lors des retransmissions sportives. C’est vrai, notamment, en football et en tennis.

C’est également le cas, sur France Télévisions, lors de ce Tour de France où Marion Rousse est élevée au rang de consultante, au même titre que Laurent Jalabert. Aujourd’hui, l’expertise d’une femme sur la Grande Boucle ne choque plus vraiment. Cela aurait été très différent voici une trentaine d’années à peine, lorsque les rares demoiselles accréditées sur la course chère à Jacques Goddet et Félix Levitan étaient préposées à la bise au vainqueur sur le podium.