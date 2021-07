1. La victoire de Van Aert . "Quelle prestation ! Quelle victoire ! On a eu droit à un magnifique cocorico ! Wout Van Aert, c’est vraiment un coureur d’exception. Un champion éclectique, un phénomène qui brille partout. En cyclo-cross, dans les chronos, dans les sprints, sur les classiques. Et il vient de remporter une étape de prestige en montagne. Ce n’est plus une surprise. Il avait impressionné l’an passé dans les cols en faisant le tempo pour Primoz Roglic. Il avait fait sauter Egan Bernal, qui n’était pas au mieux. Wout Van Aert était très concentré,