1 Il ne fallait pas neutraliser

"Je n’étais pas très content de cette neutralisation. Dans cette période difficile, c’est exceptionnel que les coureurs puissent faire leur métier. Voir qu’ils neutralisent l’étape à ce point, c’est un manque de respect pour les organisateurs. De plus, certains coureurs voulaient peut-être utiliser cette descente pour faire la course. C’est évidemment plus facile pour moi de critiquer devant ma télévision. Mais de mon temps, peu importent les conditions météo, on n’a jamais neutralisé de course."

2 Déjà du dégât parmi les favoris

"On a vu de nombreuses chutes tout au long de l’étape et notamment Thibaut Pinot, l’un des favoris à la victoire finale. S’il ne s’agit que de brûlures, cela risque de perturber un peu son sommeil mais il devrait pouvoir passer au-dessus. Débuter le Tour par une chute, ce n’est pas idéal. Mais dans le cas du Français, je ne pense pas qu’elle affectera sa confiance surtout s’il est en forme."