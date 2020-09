1 Les Slovènes règnent sur le Tour

"Primoz Roglic et Tadej Pogacar sont les deux meilleurs grimpeurs de ce Tour de France. Si Roglic ne chute pas ou ne tombe pas malade, je pense qu’il ne sera plus inquiété pour le maillot jaune. D’autant que c’est le meilleur rouleur parmi les favoris et qu’il possède la meilleure équipe. Mais s’il a un moment de faiblesse, Pogacar n’hésitera pas à en profiter. Il est encore jeune et il a le temps mais s’il a l’opportunité de prendre le maillot jaune, il ne doit pas la laisser passer."