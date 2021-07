1 Cavendish phénoménal . "Je ne peux pas dire que je suis surpris. Il était très bien placé et a fait un bon sprint. Michael Morkov fait aussi deuxième et c’est quelque chose d’énorme. Peu de coureurs peuvent se dire qu’ils sont au même niveau qu’Eddy Merckx. Mark Cavendish peut le dire pour les victoires d’étape dans le Tour de France. C’est phénoménal et ce n’est peut-être pas encore fini. Il faut maintenant franchir les Pyrénées mais il va être motivé à l’idée de battre le record."