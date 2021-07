1 Les trois victoires de Cavendish. "L’histoire de Mark Cavendish est incroyable. On a tous été surpris de le voir au départ du Tour de France. On pensait que cela allait être difficile pour lui. Et là, il vient de remporter sa troisième victoire d’étape et il a le maillot vert bien accroché à ses épaules ! Je pense que même Patrick Lefevere n’avait pas pensé à une telle réussite de Cavendish, venu sur ce Tour de France en remplacement de Sam Bennett. Patrick devait peut-être espérer une victoire de Mark. Mais là, il en a trois et se rapproche encore du record de succès d’étapes d’Eddy Merckx. Ce mardi, il a gagné assez facilement, après un superbe travail préparatoire de ses coéquipiers. Il a tout simplement le meilleur lead-out, quand on voit le boulot effectué par le champion du monde Julian Alaphilippe, bien relayé ensuite, avant le travail de Michaël Morkov. Maintenant, le plus difficile pour lui va être de passer les Pyrénées et d’aller jusqu’à Paris."