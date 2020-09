1 Andersen était le plus fort

"Quand on voit la composition de l’échappée, c’est une défaite pour le cyclisme belge. Quand Matteo Trentin a attaqué et que Peter Sagan et Sam Bennett ont bouché le trou, cela a fait beaucoup de mal. Soren Kragh Andersen a alors contré et il a mis tout le monde d’accord. C’était vraiment le plus fort. Il a attaqué au bon moment, d’autant que nous savions qu’il y aurait une neutralisation entre les sprinters. En connaissant la valeur de ce garçon, il aurait fallu sauter directement dans sa roue. Les Belges présents dans l’échappée - Greg Van Avermaet, Oliver Naesen et Jasper Stuyven - sont connus pour être des gagneurs, mais là, ils se sont fait avoir. Mais avaient-ils les jambes au moment où Soren Kragh Andersen a attaqué ? Car ce n’était pas un pétard mouillé, comme on dit dans le jargon cycliste."