1 Le numéro de Van Moer. "Notre équipe Lotto-Soudal a vécu un gros coup dur lundi avec la chute et l’abandon de Caleb Ewan. C’est la dure loi du sport. Mais elle a su se remobiliser ce mardi. Avec le numéro de Brent Van Moer, mais aussi le boulot des coéquipiers, comme Jasper De Buyst ou Tosh van der Sande qui ont tout fait pour bloquer la poursuite des équipes de sprinters. Malheureusement, il n’a manqué que quelques mètres à Brent pour aller au bout. C’est vraiment dommage. Brent est devenu un autre coureur cette année. Sans une erreur de parcours, il aurait pu gagner le Tour du Limbourg, il a remporté une étape du Criterium du Dauphiné et il échoue de peu pour un succès au Tour. Son premier Grand Tour, avec la Vuelta disputée l’an passé, lui a vraiment fait du bien. C’est un baroudeur, un peu comme Thomas De Gendt. On verra plus tard s’il saura avoir le même palmarès que Thomas. Mais il ne va pas se cantonner à ce rôle, car, contrairement à De Gendt, il sait frotter. Et va avoir des ambitions sur les classiques."