Notre consultant donne son avis à propos de la suite du Tour de France.

1 La lutte pour le maillot vert.

“Quelle belle bagarre ! Je suis admiratif de la volonté et de la hargne de Peter Sagan pour décrocher le classement par points. Il s’est lancé dans une belle bataille pour faire plier Sam Bennett et lui reprendre des points. Il espérait sans doute en reprendre plus, mais cette lutte était belle à voir. Malgré son déclassement dans l’étape de Poitiers et les nombreux points qu’il y a perdus, il continue de se battre. Il devient plus âgé, Peter Sagan.