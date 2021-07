1 Pogacar la voulait vraiment . "Le maillot jaune voulait s’imposer au sommet, avec son maillot jaune, pour marquer encore plus le coup. Avec le travail dans la plaine des Arkéa-Samsic et des Israël Start-Up Nation, son équipe a été tranquille, elle n’a pas dû travailler pour contrôler les échappées. Elle ne s’est mise en route qu’à la fin. Et quand Pogacar n’a plus eu d’équipier, il est passé lui-même à l’offensive.