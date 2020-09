1 Impossible de tirer des enseignements

"On ne peut pas comparer les époques et cette ascension d’Orcières-Merlette n’avait rien à voir avec celle de 1971 notamment car il y avait de gros cols à escalader le jour où Eddy Merckx avait perdu huit ou neuf minutes sur Luis Ocana. Cette quatrième étape s’est résumée à une course de côte de 7 kilomètres, domaine dans lequel Primoz Roglic excelle. Mais on ne peut pas tirer d’enseignements de ce résultat, d’autant qu’une trentaine de coureurs ont terminé ensemble. Primoz Roglic a confirmé tout le bien qu’on pense de lui. Son équipe va certainement devoir supporter tout le poids de la course. Ils marquent des points mais cela doit les arranger que Julian Alaphilippe conserve le maillot jaune et que Deceuninck-Quick Step continue à faire le travail. Le Tour ne fait que commencer et il est impossible de tirer des conclusions après une ascension de 7 kilomètres. L’année dernière, lors de la première arrivée au sommet à la Planche des Belles Filles, Egan Bernal avait été lâché. Et, à Orcières-Merlette, c’était un peu la même configuration. Lorsque l’on va aborder les grands cols, je pense qu’Egan Bernal sera meilleur que Primoz Roglic."

(...)