En forçant le trait, on peut affirmer que, si l’on met de côté ce diable de Wout Van Aert, on aura plus vu ce vendredi les Belges que durant les dix-huit étapes précédentes. Mais à l’arrivée, une fois encore, ce sont les mains vides et la tête basse que Greg Van Avermaet et compagnie retournèrent vers le bus de leur équipe respective. Dès que le groupe, dont sortit victorieusement Sören Kragh Andersen, eut distancé le peloton, on a vite compris que Sam Bennett, Peter Sagan et Matteo Trentin se contrôlaient pour la quête du maillot vert et que tout allait se jouer tactiquement.

