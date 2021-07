On se croirait revenu dix ou plus sûrement vingt ans en arrière, quand les affaires en tout genre proliféraient. Les exploits de Tadej Pogacar, débutés par son exceptionnel renversement de situation l’an passé à La Planche des Belles Filles et prolongés durant ce Tour qu’il s’apprête à regagner, combinés à d’autres exploits hors du commun d’autres champions (jusqu’à preuve du contraire), ont plongé Tour et suiveurs dans un climat de paranoïa et de suspicion qu’on pensait être de l’histoire ancienne. La première question posée au maillot jaune lors de sa conférence de presse à Libourne, faisait référence à un article d’un quotidien suisse.