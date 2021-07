Un an après avoir créé une énorme surprise dans le dernier chrono à La Planche des Belles Filles, Tadej Pogacar a enlevé un deuxième succès consécutif dans le Tour, qui le place dans la lignée des plus grands. Par la manière avec laquelle le Slovène a dominé cette Grande Boucle 2021, à cause de son très jeune âge, à peine 22 ans, Pogacar s’inscrit comme un lauréat d’exception.