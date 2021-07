C’était l’étape qu’il craignait le plus, "la plus dure de toutes", avait-il affirmé après ses reconnaissances du parcours au printemps dernier. Tadej Pogacar a profité de son final dantesque, avec plus de 3 000 des 4 368 mètres de dénivelé dans les 65 derniers kilomètres pour enlever une première victoire en étant revêtu du maillot jaune. Le Slovène, qui a accentué légèrement son avantage au classement général, en avait pourtant déjà remporté quatre, en moins de deux Tours.