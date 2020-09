Mardi midi, à l’ombre de l’Allianz Riviera de Nice, le prestige du maillot jaune et un statut de star du peloton n’ont pas eu raison du rituel. "Juste avant que Julian ne monte en selle, on se tape dans la main et je lui glisse le plus souvent un petit ‘Allez mon Loulou’ ", sourit Franck Alaphilippe, le cousin et entraîneur du chouchou du public français.

Officiellement membre du staff de l’équipe Deceuninck-Quick Step depuis cet hiver à la demande du double vainqueur de la Flèche wallonne, celui qui a mis entre parenthèses son boulot à la mairie de Montluçon connaît, sportivement, le leader de la plus grande course du monde mieux que personne. "Je le coache depuis qu’il est ado."

Un témoin privilégié, donc, pour décrypter la saison du maillot jaune.



(...)