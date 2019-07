Son équipe ne semblait pas tellement surprise, comme si un mal le rongeait depuis plusieurs heures. Son passage à la voiture médicale n'a rien changé et le coureur a dû abandonner. Retrouvez les images du coureur français, en pleurs, en cliquant ici . Pendant ce temps, la bagarre faisait rage pour prendre l'échappée, dans laquelle Uran et Valverde sont parvenus à se glisser. Ce qui poussait les Deceuninck Quick-Step et les Ineos à contrôler la course.Dans l'Iseran, les grandes manoeuvres étaient déployées par Ineos et Bernal s'envolait avec Simon Yates, qu'il devançait de 6 secondes au sommet. Derrière, Thomas, Kruijswijk, De Plus, Nibali, Uran, Barguil et Buchmann pointaient à une minute et Alaphilippe était à 2'06". La course était alors neutralisée pendant la descente de l'Iseran car il y a de terribles conditions climatiques dans la dernière ascension du jour, la montée vers Tignes.