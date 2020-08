Le Tour de France cycliste 2020 aurait pu ne pas avoir lieu. Il aurait pu connaître le même sort funeste que le championnat d’Europe de football ou les Jeux olympiques de Tokyo qui ont été reportés à 2021 et dont l’organisation même demeure incertaine.

Mais on ne terrasse pas aussi facilement une épreuve aussi légendaire, même lorsque l’on s’appelle Covid 19 et que l’on dispose d’un pouvoir de nuisance massif et planétaire.

Des mesures sanitaires contraignantes

Le Tour aura donc bel et bien lieu. Pour autant, ses concepteurs auront dû et devront s’adapter aux circonstances et les suiveurs se demandent si la compétition fera l’objet du même engouement qu’à l’habitude.

Plusieurs facteurs joueront en sa défaveur. Des mesures sanitaires strictes ont été adoptées afin de limiter au maximum la circulation du virus pendant les trois semaines de course.

(...)