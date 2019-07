Toutes les infos insolites en marge de la première étape de ce Tour de France. Voici les détours du Tour.

Le chiffre du jour

500 000 spectateurs! La première étape de cette 106e Grande Boucle a été un franc succès. Selon un recensement officiel de la police, 500 000 personnes ont assisté au Grand Départ du Tour de France dans la région de Bruxelles-Capitale.

La phrase

"Le docteur vient de m’appeler, c’est plutôt rassurant pour Fuglsang. Il y a trois points de suture à faire sur l’arcade. On attend des examens pour son genou droit, il va faire une radio. Ce n’est jamais bon de tomber en début de Tour, c’est dommage. Mais c’est comme ça. Dans le Tour, il faut aussi un peu de chance."

Alexandre Vinokourov. Le manager général d’Astana s’est montré plutôt rassurant, après la première étape, au sujet de Jakob Fuglsang. Le Danois, tombé à 18 kilomètres de l’arrivée, a terminé l’étape le visage en sang. Après un début de saison parfait, Jakob Fuglsang est légitimement considéré comme l’un des grands favoris de ce Tour de France.

Le Top

Jumbo-Visma. L’équipe néerlandaise a perdu son atout majeur, sur chute, à l’entame du sprint. L’élimination de Dylan Groenewegen aurait dû être rédhibitoire pour Jumbo-Visma mais Mike Teunissen a surgi pour magnifiquement suppléer celui qui était légitimement considéré comme le favori de cette première étape.

Le Flop

Elia Viviani. Avec la chute du principal favori, l’Italien avait une occasion en or de s’offrir la première étape et le maillot jaune. Le coureur Deceuninck - Quick-Step a finalement été très loin du compte et semble parti pour réitérer ses contre-performances du dernier Giro.

La photo

Jan Vertonghen était présent à Bruxelles ce samedi. Et il en a profité pour participer à la grand-messe de juillet. "Incroyable d’être au départ du Tour", a ainsi twitté le défenseur de Tottenham. "C’est la première fois que je suis au départ du Tour de France, bien que j’ai déjà été au Tour des Flandres. Je me trouvais en Belgique, alors je ne pouvais pas laisser passer l’occasion", a également indiqué Jan Vertonghen à Radio 1.

Les Buzz

Les supporters de Philippe Gilbert se font remarquer

Le vainqueur de Paris-Roubaix n’a pas été retenu par Deceuninck - Quick-Step pour participer à la Grande Boucle. Et certains supporters n’ont pas hésité à afficher leur mécontentement en tendant des panneaux "Je suis Gilbert".

Un vélo volé en plein Fan Park

En plein Fan Park, un vélo a été dérobé à De Brouckère samedi. Un vélo qui devait servir à une vente aux enchères à la fin du Tour et dont les fonds sont destinés à financer des vélos pour les enfants en Afrique du Sud.