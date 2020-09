Entre les deux journées de repos, la prochaine est programmée en Isère le lundi 14, six étapes attendent les coureurs en cette deuxième semaine du Tour.

On peut les répartir en trois catégories égales : deux très difficiles, deux dangereuses et deux a priori plus faciles. Les jours qui viennent ne désigneront pas le successeur d’Egan Bernal, mais ils pourraient bien condamner l’un ou l’autre de la quinzaine de coureurs qui restent en position de lutter, les uns pour la victoire (Primoz Roglic et Egan Bernal, voire, sur ce qu’il a montré, Tadej Pogacar), les autres pour créer la surprise, monter sur le podium ou finir dans le top 5 (Guillaume Martin, Romain Bardet, Nairo Quintana, Rigoberto Uran, Pogacar encore et Mikel Landa), les derniers pour se classer parmi les dix premiers aux Champs-Élysées (Miguel Angel Lopez, Richie Porte, Adam Yates, Bauke Mollema, Enric Mas, Tom Dumoulin et Richard Carapaz).

