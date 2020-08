La crise sanitaire va forcément marquer le Tour de France 2020 de son empreinte. Les mesures prises en marge de la course concernent aussi bien les médias que les coureurs et spectateurs. La DH Les Sports+ va donc redoubler d’efforts pour vous proposer des contenus plus qualitatifs et plus variés que jamais sur ce qui restera l’événement sportif no 1 de cette année, après le report des JO et de l’Euro de football.

Nos deux envoyés spéciaux Éric de Falleur et Quentin Finné seront au cœur de l’action, sur les routes du Tour. Épaulés par nos journalistes présents en Belgique, ils vous délivreront leurs analyses après chaque étape mais aussi les réactions des différents acteurs de la course. Nouveauté cette année : il sera aussi question, au quotidien, des conditions rendues si particulières par la crise du coronavirus dans notre rubrique "Le Tour dans ma bulle".

Pour vous immerger au cœur du peloton, nous vous proposerons des contacts réguliers avec nos envoyés spéciaux. À commencer par un chat avec Éric de Falleur, ce vendredi à midi. L’occasion pour notre journaliste aux 30 Tours de France de répondre à toutes vos questions sur cette édition si particulière.

Consultants, podcasts et vidéos

Nos consultants Johan Museeuw, Jean-Luc Vandenbroucke et Maxime Monfort se relaieront pour vous partager leur regard sur l’évolution de la course tandis que John Lelangue et nos envoyés spéciaux décortiqueront pour vous le parcours et les enjeux de chacune des 21 étapes.

Tout ceci viendra s’ajouter aux classements et résultats que vous retrouverez chaque jour dans ces pages mais aussi sur DH.be. Sur notre site, vous pourrez également suivre la course en direct commentée aux côtés de nos spécialistes, qui répondront chaque jour à toutes vos questions dans notre chat interactif.

En plus de nous lire, vous pourrez également nous écouter au travers de nos podcasts quotidiens et, bien sûr, voir les résumés de chaque étape sur DH.be.

Vous savez ce qu’il vous reste à faire pour vivre un Tour de France plus intense que jamais…