Il n’a encore jamais disputé le Tour de France, Lachlan Morton. Cet Australien de 29 ans, membre de la formation EF Education-Nippo, a déjà dans les jambes un Tour d’Espagne et un Giro. Deux grands tours qu’il a, à chaque fois, terminés. Mais il va devoir patienter avant de découvrir de l’intérieur la folie de la plus célèbre des courses au maillot jaune.

Même s’il s’est lancé dans une autre folie cet été : celle de faire le Tour de France en solo, sans assistance, pour une bonne cause, l’Alt Tour. Le but est de récolter des fonds pour World Bicycle Relief, afin de fournir des vélos aux enfants dans des pays en voie de développement, pour qu’ils puissent se déplacer plus facilement et aller à l’école (à l’heure d’écrire ces lignes, 1 805 vélos ont déjà été financés par le partenariat entre Education First et l’équipementier Rapha).

(...)