Consultant pour France Télévisions, Jaja est une des légendes de la Grande Boucle dont il a écrit quelques pages cultes et est désormais une des voix incontournable à l'écran. Il préface cette 109e édition de la grande messe du cyclisme mondial.

Pour la première fois de son histoire, le Tour de France débute un vendredi. Une modification des habitudes due au lieu choisi pour le grand départ : c’est en effet au Danemark que les 176 coureurs engagés donneront leurs premiers coups de pédale. Ils y resteront pendant trois jours avant un transfert vers la France, le 4 juillet, où ils disputeront les 19 autres étapes. Un parcours qui passera par la Belgique, avec un départ de Binche le 7 juillet. Interrogé sur la teneur de ce Tour 2022, Laurent Jalabert, ex-coureur et désormais commentateur sur France Télévisions, ne cache pas son enthousiasme : "On dit souvent que le Tour se gagne sur quelques journées mais peut se perdre presque partout et c’est encore plus vrai cette année. Il y a beaucoup d’étapes piégeuses, ça va être passionnant."