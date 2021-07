Dix ans après Philippe Gilbert au Mont des Alouettes, un coureur belge remporte une étape du Tour de France avec le maillot de champion de Belgique. Après dix ans, Wout Van Aert a porté haut les couleurs de la Belgique en réalisant un véritable numéro sur les pentes du Ventoux..

On connait depuis plusieurs années déjà les qualités de sprinteur et de rouleur du coureurs de Jumbo-Visma, cette victoire à Malaucène confirme que Van Aert est certainement l'un des coureurs les plus complets du peloton, si pas le plus complet.