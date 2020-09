Asphaltée sur ses 7 derniers kilomètres il y a un peu plus d’un an, cette ascension inédite présente un profil diabolique sur sa 2e partie.

"Le Tour de France s’est trouvé un nouveau géant. Dans l’histoire de la Grande Boucle, il y aura désormais un avant et un après col de Loze." Lâchée, l’automne dernier, lors de la présentation du parcours de cette 107e édition, l’annonce de Christian Prudhomme avait fait flageoler les mollets musculeux des sprinters et claquer les dents des rouleurs allergiques aux gros pourcentages.

Avide d’inédits et de découvertes, la direction sportive d’ASO est tombée en extase il y a un peu plus d’un an en découvrant un nouveau serpentin d’asphalte habillant les sommets de la station de Méribel.