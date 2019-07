Au lendemain de sa troisième place à Gap, son meilleur résultat sur ce Tour de France, Greg Van Avermaet a, à nouveau, réussi à intégrer l’échappée matinale jeudi.

J’avais plutôt bien récupéré de ma grosse débauche d’efforts de la veille, commentait le champion olympique de Rio. Avec CCC, nous sommes venus sur ce Tour pour essayer de remporter une victoire d’étape et nous tenterons notre chance jusqu’au bout de cette épreuve ! Entre le sommet du Col de Vars et le pied de l’Izoard, j’ai volontairement anticipé pour ensuite pouvoir aider mes équipiers Simon Geschke et Serge Pauwels qui s’étaient, eux aussi, glissés dans le bon coup. Le succès n’est malheureusement toujours pas au rendez-vous mais c’est aussi notre devoir de montrer le maillot comme nous ne comptons pas dans nos rangs de grand leader pour le classement général… Ce prix de la combativité me fait plaisir car j’ai vraiment puisé profondément dans mes ressources sur ce qui constituait assurément l’étape la plus difficile de ce Tour. Trente-deuxième, c’est tout de même plutôt pas mal pour un gars de 75 kg… (rires) ."