Quel sprint ! L'arrivée à Poitiers était la plus serrée depuis ce début de Tour de France, puisque quatre hommes pouvaient encore s'imposer à vingt mètres de la ligne. Très proches les uns des autres, Ewan, Sagan, Bennett et Van Aert, finalement arrivés dans cet ordre, ont livré un superbe spectacle aux fans du Tour.Notre compatriote aurait même pu s'imposer s'il n'avait pas lancé son effort de très loin... et si Peter Sagan n'était pas venu lui mettre un coup d'épaule en plein sprint. Une fois la lignée passée, Sagan faisait un geste de la main au vainqueur de Milan-Sanremo pour s'excuser mais le Belge lui répondait avec... un doigt d'honneur.Peter Sagan a finalement été déclassé par le jury de commissaires.