Il y a dix mois, puisque le départ du dernier Tour de France avait été reporté à la fin août 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, beaucoup de gens imaginaient que la Slovénie allait s’inviter trois semaines plus tard dans le cercle restreint des pays vainqueur de la Grande Boucle. De fait, c’est bien le drapeau "blanc, bleu et rouge" qui flottait sur les Champs Elysées, le dimanche 20 septembre alors que la Slovénie venait de devenir le quinzième pays différent, le premier de l’ancien bloc de l’Est, dont un coureur avait conquis le maillot jaune.

Mais les pronostiqueurs avaient tout faux. Du moins leur immense majorité, car qui avait réellement prédit le succès de Tadej Pogacar, parti de Nice en outsider, et non celui de son compatriote Primoz Roglic, grandissime favori au moment du Grand Départ et qui portait encore le maillot jaune vingt-quatre heures avant l’arrivée à Paris ?

C’est en effet l’épatant gamin de la Haute-Carniole, sa région d’origine puisque Pogacar vit désormais à Monaco, qui ramena le maillot jaune à Ljubljana. Et non le leader de la Jumbo-Visma après l’exceptionnel exploit athlétique réussi par le premier sur les pentes de la Planche des Belles Filles où il arracha la tunique d’or des épaules de son aîné.



(...)