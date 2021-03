Selon les médias locaux, l'annonce officielle interviendra dans les prochains jours. Le journal El Correo rapporte que la ville basque accueillera les deux premières étapes de la plus importante course cycliste du monde, dont le Grand Départ.

Selon ce journal, les négociations avec l'organisateur du Tour, ASO, ont commencé en 2016. Un accord a maintenant été conclu pour que la course à étapes française revienne au Pays basque espagnol pour la première fois depuis 1992.

À l'époque, le Tour avait pris son envol à Saint-Sébastien par un prologue remporté par l'Espagnol Miguel Indurain, futur lauréat final. Le Tour de France 2021 était censé démarrer de Copenhague. Mais après que l'Euro de football a été déplacé d'un an en raison de la pandémie du Covid, la capitale danoise a renoncé à organiser le Grand Départ.

Elle doit accueillir des rencontres, dont Belgique-Danemark le 17 juin prochain, et estimait qu'il n'était pas possible en quelques jours d'organiser ces deux rendez-vous majeurs. Le choix s'est porté sur la ville bretonne de Brest. Le Tour 2022 partira de Copenhague et il y aura trois jours de course au Danemark.