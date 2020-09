Le Tour de France continue sa chevauchée des Alpes avec deux cols culminant à plus de 2 000 mètres d'altitude au programme ce jeudi. Le Col de la Madeleine (17,1 km à 8,4%) et l'inédit Col de la Loze (21,5 km à 7,8%).

Ce dernier comporte des passages à plus de 20% dans les derniers kilomètres de l'étape. Les favoris pour le classement général auront donc un terrain de jeu à leur convenance pour tenter de creuser des écarts. Mais on pourrait voir deux bagarres : celle entre les deux Slovènes pour le maillot jaune et une deuxième pour le podium final. Reste à voir si le train Jumbo-Visma permettra aux différents favoris.

Suivez la 17e étape en direct commenté