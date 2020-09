Eric De Falleur et Bertrand Boulenger

Eric De Falleur et Bertrand Boulenger

Eric De Falleur et Bertrand Boulenger

Trois semaines après avoir pris le départ de son premier Tour dans la peau d’un outsider, Tadej Pogacar a enlevé la 107e édition d’une Grande Boucle que l’exploit du jeune Slovène, samedi dans le chrono, fera entrer dans la légende.

Qu’est-ce qui a permis le succès de Pogacar ?

Une performance extraordinaire dans le contre-la-montre de la Planche des Belles Filles où il s’est sublimé au point d’écraser tous ses rivaux. Son exploit est exceptionnel; on s’en souviendra dans plusieurs décennies. Il témoigne d’un talent peu commun, d’un tempérament offensif inextinguible, mêlé à un calme naturel développé et à un sens de la course acéré. Le tout produit un phénomène rare.

Quel rôle a joué la montée de la Planche des Belles Filles ?

(...)