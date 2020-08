Si l’on fait abstraction du sprint chaotique sur la promenade des Anglais, samedi, il n’aura fallu qu’une opportunité à Caleb Ewan pour démontrer qu’il est plus que vraisemblablement le plus rapide sprinter de ce 107e Tour de France.

Pris de l’hélicoptère, son déboulé sur l’avenue de la Libération à l’entrée de Sisteron donnait l’impression d’un coureur lancé à pleine vitesse, slalomant entre des rivaux qu’on aurait fait défiler à images ralenties.

Pourtant, le sprinter d’une équipe Lotto-Soudal plus que malmenée la semaine passée, aurait eu de nombreuses raisons de douter et de perdre moral et motivation. "Ce ne fut pas le cas, même si, évidemment, ça a été une grosse claque de perdre Phil (Gilbert) et John (Degenkolb), deux des huit coureurs de l’équipe, et très importants pour moi de surcroît", a répété Ewan après son succès.



(...)