Chaque lundi, notre nouvelle rubrique vous permet de choisir un sujet lié à l'actualité sportive. Après une heure de sondage, le sujet qui récolte le plus de votes est traité par notre rédaction, puis publié directement sur notre site. Après le sujet sur le mercato du Standard la semaine dernière, vous avez souhaité en savoir plus sur le rapport de force entre Remco Evenepoel et Tadej Pogacar Lequel des deux prodiges est le plus fort ? Celui qui est actuellement maillot blanc du Tour de France ou celui qui, sans une terrible chute au Tour de Lombardie, serait le favori n°1 du Giro ?(...)