Malgré la supériorité manifeste de son équipe, Primoz Roglic n'a pas encore gagné le Tour de France.

Le rouleau-compresseur Jumbo-Visma a de nouveau asphyxié le peloton du Tour de France entre Lyon et le Grand Colombier. Et l’équipe néerlandaise a écarté de manière définitive deux sérieux candidats à la victoire finale : Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) et Nairo Quintana (Arkea-Samsic). Les deux Colombiens ont fait peine à voir dans les derniers kilomètres et leurs visages blêmes traduisaient bien la violence de la manœuvre entreprise par les équipiers de Primoz Roglic.



