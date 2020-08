Placée en zone rouge depuis le milieu de la semaine, Nice s’apprête à être gagnée par la fièvre jaune ce week-end. Entre suspense et promesses, ce Tour 2020 possède en effet tous les arguments pour ramener le sport sur le devant de la scène.

1 Egan Bernal réalisera-t-il le doublé dans la foulée de son succès final en 2019 ?

"Pour moi, le favori de ce Tour de France reste Egan Bernal. Lui et son équipe possèdent un vécu et une expérience de la gestion des événements qui n’ont pas de prix sur cette épreuve totalement hors normes…" Si on dit souvent que les coureurs restent les meilleurs juges de leurs pairs, l’avis de Greg Van Avermaet est peut-être à nuancer par le statut du jeune Colombien au sein du Team Ineos. S’il s’était avancé au départ du Tour 2019 en qualité de vainqueur sortant de Paris-Nice et du Tour de Suisse, Bernal s’était tapi dans l’ombre de Geraint Thomas au départ de Bruxelles. Désormais leader unique, il devra apprendre à vivre sans cesse sous le feu des projecteurs. Mais il semble tellement mature…

(...)