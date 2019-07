Le Tour de France a couronné, ces dernières décennies, des champions venus des quatre coins du monde, un peu comme si le maillot jaune était devenu arc-en-ciel.

Au palmarès, sans remonter aux calendes grecques, on retrouve des Britanniques, des Italiens, des Espagnols, des Américains, un Danois, un Américain, un Luxembourgeois et même un Australien. Oui, la mondialisation du vélo est en marche. Cette année, la victoire d’étape du Sud-Africain Dary Impey ou la présence dans le peloton de Natnael Berhane, un coureur érythréen, en sont de nouvelles preuves.

Et ce n’est peut-être pas fini. Cette Grande Boucle pourrait carrément s’avérer révolutionnaire si, d’aventure, la victoire finale revenait à un champion… français. Voilà 34 ans que le bon peuple gaulois attend un tel cocorico.

Le dernier triomphe tricolore remonte à Bernard Hinault, en 1985. Bon, il y avait déjà la télé couleur, avec Michel Drucker et Jean-Pierre Pernaut, mais c’était tout juste ! Imaginez, dès lors, le tohu-bohu si, dimanche, Emmanuel Macron remettait, sur les Champs-Élysées, le mythique gilet jaune - pardon, maillot jaune - à un héritier de Maurice Garin ou Lucien Petit-Breton. C’est une évidence : le président devrait rappeler d’urgence l’ami Benalla pour organiser les festivités et l’ami de Rugy pour le choix des vins.

Bon, on n’en est pas là. Il reste du chemin. Et puis, vu que la dernière victoire belge remonte à 1976, on se gardera de trop ironiser…