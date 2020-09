Après la déception de l'étape du Mont Aigoual, les coureurs retrouvent des routes plus plates entre Millau et Lavaur. Pourtant, le parcours vallonné et le vent pourraient permettre à certains coureurs de se mettre en évidence.

Les favoris devront faire attention au vent de côté qui devrait être présent durant toute l'étape ce jeudi. Une étape piégeuse avant les deux étapes pyrénéennes de ce week-end.

Suivez la 7e étape en direct commenté

La préface de la 7e étape par notre envoyé spécial