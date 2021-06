La présence de Mark Cavendish était la grosse surprise dans la sélection de Deceunick-Quick Step pour le Tour de France. Le Britannique aux 30 succès sur la Grande Boucle doit remplacer l'Irlandais Sam Bennett, soi-disant forfait en raison d'une blessure au genou. Mais très vite après l'annonce de la sélection, Patrick Lefevere a émis des doutes sur l'indisposition de son sprinter phare , avait déclaré le patron belge à Sporza.

Dans sa chronique hebdomadaire au Nieuwsblad, Lefevere a fait une mis à jour sur l'état de son sprinter. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas satisfait : "Sam Bennett est finalement enfin arrivé en Belgique cette semaine. Le docteur Joris Van Roy l'a examiné à l'hopital d'Herentals et on a constaté qu'il n'avait rien ou presque au genou", commence Lefevere., "Cela renforce mon idée que j'ai déjà énoncée : il s'agit plus de la peur de l'échec que d'une inflammation du tendon rotulien."

S'il ne veut pas s'épencher sur ce dossier dans les médias, il affirme néanmoins que cette affaire n'en restera pas là : "Nous avons ouvert un dossier en interne. Sam a commis une faute professionnelle. Il n'a pas écouté Yvan Vanmol, un médecin de l'équipe avec 40 ans d'expérience et une connaissance inégalée pour les blessures de surcharge au genou", fulmine Lefevere, "Bennett a préféré consulter un gourou à Monaco, le physio de Froome visiblement et a suivi ses conseils. Cela, nous ne le laisserons pas passer. Dans les contrats de nos coureurs, il est stipulé qu'ils ne peuvent travailler avec des médecins en dehors de l'équipe qu'avec l'aval de nos propres médecins. Dans ce cas-ci, ce n'était surement pas le cas."

S'il l'ont peut affirmé sans risque de se tromper que Sam Bennett ne sera plus dans l'équipe de Patrick Lefevere la saison prochaine - un retour chez Bora-Hansgrohe semble l'option la plus probable - les derniers mois de l'Irlandais dans l'équipe belge seront certainement chahutés.