UAE Team Emirates: Pogacar avec quatre habitués

Le double vainqueur en titre du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar, se présentera vendredi au départ de Copenhague avec quatre de ses coéquipiers présents l'année passée.

En revanche, Pogacar n'aura pas avec lui le Suisse Marc Hirschi, la principale absence du groupe dévoilé lundi par les dirigeants de l'équipe émiratie.

Le grimpeur polonais Rafal Majka, le rouleur danois Mikkel Bjerg, l'Américain Brandon McNulty et le Norvégien Vegard Stake Laengen (présent aussi en 2020) faisaient déjà partie du groupe voici un an.

Le Néo-Zélandais George Bennett et l'Espagnol Marc Soler, deux des principales recrues de l'intersaison, sont alignés tout comme le routier-sprinteur italien Matteo Trentin, ancien vainqueur d'étape sur le Tour.

"Nous avons travaillé très dur toute l'année en équipe pour nous préparer à cela", a déclaré Pogacar, cité par son équipe. "Jusqu'à présent, cette année a été positive pour l'équipe et nous espérons continuer sur cette lancée".

"Notre ambition est de remporter la course", a annoncé le manager Joxean Matxin Fernandez. "Chaque année, le défi de gagner le Tour devient plus difficile, tout ce que nous pouvons faire est de nous préparer du mieux que nous pouvons".

La sélection UAE : Tadej Pogacar (SLO), George Bennett (NZL), Mikkel Bjerg (DEN), Vegard Stake Laengen (NOR), Rafal Majka (POL), Brandon McNulty (USA), Marc Soler (ESP), Matteo Trentin (ITA)





Jumbo-Visma sur plusieurs fronts

L'équipe Jumbo visera plusieurs objectifs sur le Tour de France qui s'élancera le 1er juillet de Copenhague, dont les maillots jaune et vert.

"Nous avons plusieurs ambitions, nous avons donc choisi des coureurs qui sont les meilleurs sur différents terrains", a déclaré le responsable sportif du groupe, Merijn Zeeman, en annonçant mardi les noms des cinq coureurs qui épauleront le Slovène Primoz Roglic et le Danois Jonas Vingegaard pour le maillot jaune, le Belge Wout van Aert pour le maillot vert.

Le Français Christophe Laporte et le Belge Tiesj Benoot, deux des recrues de l'intersaison, ont été retenus.

"Nous devons conduire nos leaders en toute sécurité pendant la première semaine mouvementée mais aussi être capables de rendre la tâche difficile aux autres favoris du Tour en montagne", a ajouté le directeur sportif de l'équipe néerlandaise.

"Wout (van Aert) mérite également un soutien suffisant dans sa chasse aux victoires d'étape et au maillot vert. Cette équipe est en forme et elle est capable de répondre au mieux à nos ambitions", a estimé Zeeman.

Par rapport à l'année passée, l'équipe comporte trois changements (Gesink, T. Martin et Teunissen remplacés par Benoot, Laporte et Van Hooydonck).

Un seul coureur, le Belge Nathan Van Hooydonck (26 ans), découvrira le Tour.

La sélection Jumbo : Primoz Roglic (SLO), Jonas Vingegaard (DEN), Wout van Aert (BEL), Sepp Kuss (USA), Steven Kruijswijk (NED), Christophe Laporte (FRA), Tiesj Benoot (BEL), Nathan Van Hooydonck (BEL)





AG2R Citroën sans Greg Van Avermaet



L'équipe AG2R Citroën sera articulée autour de son leader australien Ben O'Connor dans le prochain Tour de France (1er-24 juillet), avec le Luxembourgeois Bob Jungels mais sans l'ex-maillot jaune et champion olympique de Rio Greg Van Avermaet. Quatrième du Tour l'an passé, O'Connor (26 ans) disputera pour la deuxième fois le Tour. La formation de Vincent Lavenu, qui a annoncé jeudi la composition de son groupe, a fait confiance à Jungels, revenu en forme lors du récent Tour de Suisse. Elle a fait appel aussi à Geoffrey Bouchard, qui découvrira à l'âge de 30 ans le Tour après avoir enlevé le classement de la montagne de la Vuelta puis du Giro.

Avec Bouchard, le Belge Stan Dewulf est le seul autre néophyte du groupe qui a intégré Mikaël Chérel, le seul des huit coureurs à avoir pris part en mai au Giro. Un autre Belge Oliver Naessen figure dans l'équipe qui est complétée par le Français Aurélien Paret-Peintre.

Âgé de 37 ans, Van Avermaet a gagné deux étapes du Tour en 2015 et 2016 et porté le maillot jaune durant 11 jours (en 2016 et 2018). Il a disputé le Tour de France à neuf reprises (2009, 2014-2021), obtenant en 2018 son meilleur classement final (28e). Il n'a pas rejoint Paris qu'à une seule occasion en 2015.

La sélection AG2R : Ben O'Connor (Aus), Geoffroy Bouchard (Fra), Mikaël Chérel (Fra), Benoît Cosnefroy (Fra), Stan Dewulf (Bel), Bob Jungels (Lux), Oliver Naesen (Bel), Aurélien Paret-Peintre (Fra).





Bahrain Victorious avec Caruso et Haig pour le général

L'Italien Damiano Caruso et l'Australien Jack Haig viseront le classement général pour l'équipe Bahrain dans le Tour de France, qui s'élancera le 1er juillet de Copenhague.

"Notre objectif est de décrocher le premier podium de l'équipe au Tour de France, que nous avons raté de peu avec (Mikel) Landa en 2020", a annoncé le directeur sportif Gorazd Stangelj en révélant vendredi la composition de son groupe.

Caruso (34 ans), deuxième du Giro 2021, courra pour la septième fois le Tour dans lequel il a eu jusqu'à présent pour meilleur résultat une dixième place en 2020.

Haig (28 ans), troisième de la dernière Vuelta, participera à son troisième Tour (38e en 2019).

Le Slovène Matej Mohoric et le Belge Dylan Teuns, tous deux vainqueurs d'étape à deux reprises, ont été retenus dans la formation, privée du Suisse Gino Mäder (Covid-19).

"Mon objectif dans le Tour est d'essayer de gagner à nouveau une étape", a estimé Mohoric en mentionnant surtout l'étape des pavés arrivant à Arenberg.

"Je me sens vraiment bien, et peut-être un peu plus détendu que l'année dernière", a déclaré pour sa part Haig en précisant viser une place dans les cinq premiers. En 2021, "j'avais beaucoup de pression pour prouver à ma nouvelle équipe que je pouvais être performant. Cette année, je me sens beaucoup plus à l'aise".

La sélection Bahrain : Damiano Caruso (ITA), Kamil Gradek (POL), Jack Haig (AUS), Matej Mohoric (SLO), Luis Leon Sanchez (ESP), Dylan Teuns (BEL), Jan Tratnik (SLO), Fred Wright (GBR)





Groupama-FDJ avec Gaudu et Pinot en duo-choc

David Gaudu, 11e l'an passé, et Thibaut Pinot, pour son retour après un an d'absence, formeront le duo-choc de grimpeurs dans le Tour de France (1er au 24 juillet) de l'équipe Groupama-FDJ qui a annoncé mercredi les noms des huit titulaires.

Le Luxembourgeois Kevin Geniets (25 ans) et le grimpeur australien Michael Storer (25 ans), néophytes du Tour, font partie du groupe qui intègre le Canadien Antoine Duchesne (30 ans, 2e participation).

En revanche, Bruno Armirail, précieux lieutenant de Gaudu l'an passé, n'a pas été retenu dans cette formation qui comptera également sur le Suisse Stefan Küng (28 ans, 6e participation), troisième de Paris-Roubaix en avril et cinquième du Tour de Suisse dimanche dernier.

"Nous avons construit notre équipe depuis cet hiver en se projetant sur le parcours que nous allons rencontrer pendant trois semaines. Avant de penser à la montagne, où nous avons des atouts, il faut d'abord franchir la première semaine", a déclaré Marc Madiot, le patron de l'équipe, qui a insisté sur "le sens du collectif et du sacrifice, notre ligne de conduite".

Olivier Le Gac (28 ans), qui n'a plus couru le Tour depuis 2018, est lui aussi titulaire.

La sélection Groupama : Antoine Duchesne (CAN), David Gaudu (FRA), Kevin Geniets (LUX), Stefan Küng (SUI), Olivier Le Gac (FRA), Valentin Madouas (FRA), Thibaut Pinot (FRA), Michael Storer (AUS)





Team DSM: Bardet entouré par des néophytes

Romain Bardet mènera une équipe DSM composée dans sa majorité de néophytes dans le Tour de France qui commencera le 1er juillet au Danemark.

Bardet, deux fois sur le podium du Tour (2e en 2016, 3e en 2017), est l'un des deux cadres de la formation avec l'Allemand John Degenkolb, comme lui de retour sur le Tour après une parenthèse d'un an.

Si le Néerlandais Nils Eekhoff participera à son deuxième Tour, les autres coureurs, parmi lesquels le sprinteur italien Alberto Dainese (24 ans) vainqueur d'étape au dernier Giro, feront leurs débuts dans la Grande Boucle suivant la composition de la formation néerlandaise dévoilée jeudi matin.

Double vainqueur d'étape en 2020, le Danois Soeren Kragh Andersen, annoncé dans plusieurs médias en partance en fin de saison, n'a pas été retenu.

"Notre objectif principal pour les trois semaines est d'aller chercher des résultats dans les étapes", a déclaré l'entraîneur Matt Winston.

Le groupe a été renouvelé en profondeur par rapport à l'année passée avec un seul titulaire (Eekhoff) encore présent.

Bardet, 31 ans et vainqueur d'étape à trois reprises (2015, 2016, 2017), disputera pour la neuvième fois le Tour. Sa dernière course remonte au Giro qu'il a abandonné le 20 mai dans la 13e étape.

La sélection DSM : Romain Bardet (FRA), Alberto Dainese (ITA), John Degenkolb (GER), Nils Eekhoff (NED), Chris Hamilton (AUS), Andreas Leknessund (NOR), Martijn Tusveld (NED), Kevin Vermaerke (USA)





Lotto-Soudal: Caleb Ewan en leader unique

L'équipe belge Lotto comptera avant tout sur son sprinteur australien Caleb Ewan pour gagner sur le Tour de France, qui commencera le 1er juillet au Danemark.

Ewan, vainqueur de cinq étapes par le passé mais éliminé sur chute l'an passé dès la troisième étape, aura quatre coureurs à ses côtés (Janse van Rensburg, Frison, Vermeersch, Van Moer).

"Il est l'un des coureurs les plus rapides du peloton et il représente notre meilleure chance de victoire", a estimé le directeur de l'équipe belge, John Lelangue pour ce groupe qui ne comporte pas deux des éléments habituels du train d'Ewan (De Buyst, Kluge).

"Philippe Gilbert, Andreas Kron et Tim Wellens ont eux montré qu'ils étaient en forme ces dernières semaines. On pourra compter sur eux dans les étapes plus vallonnées et ils pourront jouer leur carte dans les échappées", a ajouté le responsable de l'équipe.

Gilbert (40 ans le 5 juillet) courra pour la douzième fois le Tour dans lequel il a gagné une étape et porté le maillot jaune en 2011.

A l'opposé, Vermeersch, deuxième de Paris-Roubaix 2021, et Kron découvriront la Grande Boucle.

La sélection Lotto : Caleb Ewan (BEL), Frederik Frison (BEL), Philippe Gilbert (BEL), Reinardt Janse van Rensburg (RSA), Andreas Kron (GER), Brent Van Moer (BEL), Florian Vermeersch (BEL), Tim Wellens (BEL)





Trek-Segafredo: Jasper Stuyven dans la sélection pour la Grande Boucle

L'équipe Trek-Segafredo visera principalement les victoires d'étape sur les routes de la 109e édition du Tour de France, qui débute vendredi à Copenhague. Pour y parvenir, la formation américaine disposera de plusieurs atouts dans son jeu, avec notamment le Danois Mads Pedersen, désireux de s'illustrer dans son pays natal lors des trois premières journées, le Néerlandais Bauke Mollema ou encore Jasper Stuyven. "Le but est d'enlever au moins une étape mais je pense qu'avec le groupe dont nous disposons, nous pouvons faire plus", a lancé le directeur sportif Kim Andersen, cité par son équipe au moment de dévoiler sa sélection. "C'est clair que nous allons tout faire pour que Mads puisse s'imposer au Danemark. Il va tenter de faire un très bon chrono vendredi puis nous verrons si le maillot jaune est à notre portée."

Jasper Stuyven, qui débutera son 6e Tour, aura, avec la 5e étape sur les routes de Paris-Roubaix, un terrain propice à l'expression de ses qualités. Le Belge, vainqueur de Milan-Sanremo, tentera d'ajouter un 2e succès sur les routes d'un grand Tour après avoir enlevé une étape sur la Vuelta en 2015.

Outre Pedersen et Stuyven, tous les autres membres de la formation WorldTour semblent pouvoir viser une victoire d'étape. Bauke Mollema et Giulio Ciccone peuvent y parvenir en montagne. Le Néerlandais a d'ailleurs enlevé une étape en 2021 alors que le grimpeur de poche italien a décroché un succès sur le dernier Giro.

Lui aussi vainqueur d'une étape, à Oyonnax en 2014, l'expérimenté français Tony Gallopin, 34 ans, va entamer son 10e Tour. Son expérience servira au jeune et talentueux coureur américain Quinn Simmons. Vainqueur du Tour de Wallonie en 2021, il va faire ses débuts sur la Grande Boucle, à l'instar de son équipier luxembourgeois Alex Kirsch. La sélection est ponctuée par le Letton Toms Skujins.

La sélection Trek : Mads Pedersen (Dan), Bauke Mollema (P-B), Jasper Stuyven (Bel), Giulio Ciccone (Ita), Alex Kirsch (Lux), Toms Skujins (Let), Quinn Simmons (USA), Tony Gallopin (Fra)





Israël - Premier Tech: le grand retour de Chris Froome



Chris Froome, le Britannique quadruple vainqueur de l'épreuve qui cherche à redevenir pleinement compétitif, a été retenu mercredi par l'équipe Israël PT pour le Tour de France qui s'élancera le 1er juillet de Copenhague.

Froome, 37 ans, a remporté le Tour en 2013, 2015, 2016 et 2017. Troisième en 2018, il ne s'est plus présenté au départ ensuite, en raison de sa grave chute de juin 2019 et du long rétablissement nécessaire.

"J'ai travaillé exceptionnellement dur cette année et j'ai hâte de tout donner. Nous avons un super groupe de coureurs", a déclaré Froome, cité par sa formation, avant sa dixième participation à l'épreuve.

L'équipe israëlienne jouera l'expérience dans le Tour avec le Danois Jakob Fuglsang (37 ans), troisième du récent Tour de Suisse, et le Canadien Michael Woods (35 ans).

"La principale priorité pour nous est de gagner une étape", a estimé le directeur de l'équipe, Kjell Carlström. "Nous voulons également garder des options ouvertes et voir ce qui peut être possible en termes de lutte pour le maillot de leader comme nous l'avons fait l'année dernière, lorsque Michael Woods s'est battu pour le maillot de la montagne".

"Commencer le Tour de France dans mon pays d'origine sera pour moi une expérience unique", s'est félicité Fuglsang, désigné au rôle de leader. "Après ma victoire au Mercan'Tour et ma troisième place au général du Tour de Suisse, je me sens prêt à affronter ce Tour".

La sélection Israël: Jakob Fuglsang (DEN), Michael Woods (CAN), Chris Froome (GBR), Daryl Impey (RSA), Simon Clarke (AUS), Hugo Houle (CAN), Krists Neilands (LAT), Omer Goldstein (ISR)





BikeExchange - Jayco avec Groenewegen et Matthews en têtes d'affiche

L'équipe BikeExchange place le Néerlandais Dylan Groenewegen et l'Australien Michael Matthews en têtes d'affiche de son groupe qui participera à partir du 1er juillet au Tour de France. Le Britannique Simon Yates, vainqueur de la Vuelta 2018, n'est pas aligné par la formation australienne qui a annoncé vendredi les noms de ses huit titulaires.

"Les victoires d'étapes sont notre principal objectif cette année", a déclaré vendredi le manager général Brent Copeland en présentant son groupe qui comporte un seul néophyte, l'Australien Nick Schultz (27 ans).

"J'ai hâte de revenir dans le Tour de France. La dernière fois que j'ai couru, c'était en 2019", a relevé Groenewegen, quatre fois vainqueur d'étape entre 2017 et 2019.

"J'attends avec impatience la deuxième étape au Danemark, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent pour qu'elle puisse finir au sprint", a ajouté le Néerlandais, qui compte cinq succès cette saison.

La sélection BikeExchange: Jack Bauer (N-Z), Luke Durbridge (Aus), Dylan Groenewegen (P-B), Amund Grøndahl Jansen (Nor), Chris Juul-Jensen (Dan), Michael Matthews (Aus), Luka Mezgec (Sln), Nick Schultz (Aus)