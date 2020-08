La météo et les chutes ont entamé les organismes de beaucoup de coureurs dès la 1ère étape. Ce n'est pas lors de cette 2e étape montagneuse longue de 186 km qu'ils vont pouvoir récupérer...

Un menu corsé inédit pour une 2e étape les attend. D'abord, un sprint intermédiaire aura lieu au bout de 16 km puis les grimpeurs vont pouvoir rentrer en jeu en grimpant le Col de la Colmiane (catégorie 1), le Col de Turini (catégorie 1) puis le Col d'Eze (catégorie 2).

Une étape a priori destinée aux baroudeurs... mais ce n'est pas tout, car à 10 km de l'arrivée de Nice, le coureurs grimperont le Col des Quatre Chemins. Les trois premiers qui passent au sommet du col bénéficieront respectivement de 8,5 et 2 secondes, sans compter les 10, 6 et 4 secondes obtenues pour les trois premiers à l'arrivée. Un beau butin qui pourrait intéresser plus d'un favori.

