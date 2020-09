Sur les talons de Greg Van Avermaet et Neilson Powless, les deux derniers rescapés de l’échappée dont Alexey Lutsenko venait de se montrer le plus costaud, deux bonnes minutes plus tôt, c’est un petit peloton de plus de quarante coureurs qui se hissa en haut du mont Aigoual, au sommet duquel on peut, paraît-il, apercevoir un quart de la France par beau temps. Dont les Alpes, où le Tour se jouera dans deux semaines, et c’est peut-être ce qui en bloque certains…